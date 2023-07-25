В Казани около здания детского сада обнаружен труп

По факту обнаружение трупа ведется доследственная проверка
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Казани на улице Закиева неподалеку от здания детского сада обнаружен труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Об этом «КП-Казань» стало известно из собственных источников.
По факту обнаружение трупа ведется доследственная проверка. Причины и обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить специалистам.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в мусорокамере нашли труп 64-летнего дворника.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram