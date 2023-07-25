В Казани около здания детского сада обнаружен труп

По факту обнаружение трупа ведется доследственная проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на улице Закиева неподалеку от здания детского сада обнаружен труп мужчины. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Об этом «КП-Казань» стало известно из собственных источников.

По факту обнаружение трупа ведется доследственная проверка. Причины и обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить специалистам.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в мусорокамере нашли труп 64-летнего дворника.

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