В Казанском зооботсаду у антилоп родился малыш

Пока неизвестно какое имя дали детенышу. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казанском зооботсаду «Река Замбези. Африка» у антилоп нильских личи родился малыш. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба мэрии города.

Новорожденный чувствует себя хорошо, как и его мама. Пока неизвестно какое имя дали детенышу.

Отметим, в мае малыш родился у лемура Марты. До пяти месяцев он будет питаться молоком.

Ранее у пары дикобразов родился детеныш.

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