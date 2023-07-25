В результате экипаж автобуса связался с диспетчерской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани пьяный пассажир устроил скандал в автобусе маршрута №89. Причиной стал отказ от оплаты проезда. Ситуацию прокомментировали в Ассоциации АТП Татарстана.

По словам председателя ассоциации Сергея Темлякова, такое решение пассажир принял объяснив, что он имеет право на бесплатный проезд. В ответ на это конструктор попросил предоставить соответствующие документы. Однако после этого мужчина начал нецензурно ругаться.

Позже к ним подключился и водитель общественного транспорта. Он призвал пассажира успокоиться и связался с диспетчерской. Только тогда мужчина прекратил дебош и покинул автобус на следующей остановке.

Напомним, ранее кондуктор и пассажир устроили драку в казанском автобусе.

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