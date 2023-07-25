В администрации заверили, что вопрос решается Фото: принтскрин видео.

Жители Лениногорска остались без общественного транспорта. Для перевозчика работа стала не выгодна, сообщают «Вести Татарстан». Ситуация настолько накалена, что во время интервью одна из жительниц потеряла сознание.

Неоднократные встречи с представителями власти ситуацию не изменили, уверяют местные жители.

«Нам сказали: ходите пешком, здоровее будете. Так почему же сами не хотят быть здоровыми?», — говорит Фиалка Афлитонова.

«На сегодняшний день всеми правдами и неправдами мы ищем перевозчиков. Есть у нас один перевозчик, мы ему стараемся помочь в оформлении лицензии. После того, как лицензия будет оформлена, мы объявим аукцион, и я надеюсь, очень на это надеюсь, мы все-таки сдвинемся с мертвой точки», — сообщила руководитель исполкома Лениногорского района Зульфия Михайлова.

Точных сроков в администрации пока не называют, но жители надеются, что общественный транспорт появится к 1 сентября, чтобы школьникам не пришлось идти пешком вдоль дорог к образовательным учреждениям.

Ранее мы сообщали, что Татарстан получит новые автобусы по программе казначейских кредитов.

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