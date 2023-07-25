В Казани завершили капремонт дороги по улице Кулахметова

Рабочие на площади более 27 тысяч квадратных метров уложили верхний слой покрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани завершили капитальный ремонт дороги по улице Кулахметова. Ее протяженность составляет 1,1 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Рабочие на площади более 27 тысяч квадратных метров уложили верхний слой покрытия. Также они отремонтировали тротуары, общая площадь которых составила 4,9 тысячи квадратных метров.

Кроме того, на участке появились остановочные карманы и павильоны, дорожные знаки, регулируемый пешеходный переход со светофорами и дорожная разметка.

Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.

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