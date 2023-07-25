В Нижнекамске госпитализировали пострадавшего при взрыве в жилом доме

Взрыв в жилом доме произошел ранним утром. Фото: пресс-служба мэра Нижнекамска

В Нижнекамске госпитализировали мужчину, пострадавшего при взрыве бытового газа в жилом доме. Еще одна женщина проходит амбулаторное лечение, рассказал в своем telegram-канале мэр города Рамиль Муллин.

Градоначальник уверил, что администрация держит ситуацию под контролем. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, в пункте временного размещения организовали завтрак для жильцов.

Напомним, взрыв бытового газа в Нижнекамске произошел ранним утром 25 июля. В многоквартирном доме разрушился балкон на первом этаже, в подъезде выбиты окна и дверь, балконы второго и третьего этажа обгорели.

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