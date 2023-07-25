Глава Татарстана ожидает сложностей с пополнением бюджета

По словам Минниханова, с каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании заявил, что второе полугодие будет еще сложнее. Это проблема касается пополнения бюджета республики.

По словам Минниханова, с каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. Это связано с изменением законодательства, в том числе отменой льгот по НДПИ, изменением расчета возвратного акциза.

Как отметил глава республики, годовой план по сбору собственных доходов в первом полугодии 2023 года выполнен на 58%. А расходы консолидированного бюджета составили 45%. В связи с этим необходимо усилить работу по повышению эффективности расходования средств.

Кроме того, Минниханов поручил предусмотреть исполнение задач, поставленных в рамках национальных целей и национальных проектов при формировании бюджета на 2024-2025 годы.

Напомним, с начала 2023 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 252 миллиарда рублей.

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