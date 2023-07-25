В Лаишевском районе строительство дороги обойдется в 738 миллионов рублей

Новая дорога будет примыкать к проезжей части, соединяющей Усады и Столбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Усады Лаишевского района строительство дороги обойдется в 738,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новая дорога появится у застройки, где планируют построить 638 тысяч квадратных метров жилья. Ее протяженность составит 5,2 километра. Новая дорога будет примыкать к проезжей части, соединяющей Усады и Столбище.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдут проведение подготовительных, земляных работ, устройство дорожной одежды автомобильных дорог, работы по обустройству участка, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия. Эти работы он должен завершить к 31 марта 2024 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 1 августа. Победителя определят 3 августа.

Напомним, в двух районах Казани построят дороги за полмиллиарда рублей.

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