В казанском доме-памятнике №59 на Большой Красной отремонтируют крышу

ФОТО: kzn.ru

В казанском доме-памятнике №59 на улице Большой Красной отремонтируют крышу. О предстоящих работах рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин на еженедельном совещании в мэрии.

Как стало известно, здание является объектом культурного наследия Казани. Оно было построено в 1935 году в стиле конструктивизма.

В 2023 году, по словам Лысачкина, должна быть разработана проектная документация работ по ремонт крыши в доме-памятнике.

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