ФОТО: УФСИН России по республике Татарстан

Два челнинца пытались передать в колонию смартфоны с помощью квадрокоптера. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по республике Татарстан.

Попытка доставки двух мобильных телефонов в менделеевскую ИК-10 была пресечена сотрудниками управления совместно с полицейскими. По подозрению в незаконной передаче смартфонов задержали двух жителей Набережных Челнов.

Материалы по факту случившегося в настоящее время переданы в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram