В Казани на Гареева построили школу на 1,5 тысячи мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Гареева построили школу на 1,5 тысячи мест, об этом рассказали в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Возведение нового объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Образование». Министр Марат Айзатуллин отметил, что на прошлой неделе строительно-монтажные работы были завершены.

Он также добавил, что на сегодняшний день продолжается строительство еще 11 новых школ. Работы на этих объектах в настоящее время выполнены на 90%.

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