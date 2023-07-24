ФОТО: kzn.ru

В воскресенье, 30 июля, на парковке «Меги» в Казани откроется мобильный пункт сбора вторсырья, проинформировали в пресс-службе администрации города.

Казанцам предлагают сдать бытовые отходы на переработку. Приниматься будут разные виды вторсырья – пластиковые бутылки и винные пробки, металл и старая техника, ручки и макулатура, а также фольга и палочки для суши.

В этот день активисты не примут чеки, блистеры, видеокассеты, зубные щетки, пластиковые карты, трехлитровые банки, фильтры для воды, передает мэрия.

Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 12:30. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram