Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 5 лет было отремонтировано 400 малоэтажных домов Казани. Об этом на «деловом понедельнике» в администрации города доложил председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

Сообщается, что речь идет о жилых зданиях высотой от 2 до 4 этажей. Лысачкин подчеркнул, что в год жители малоэтажных домов на капитальный ремонт собирают около 200 тысяч рублей. При этом комплексные работы по реставрации обходятся в сумму порядка 22 миллионов.

Как стало известно, на сегодняшний день капремонт продолжается в 53 малоэтажных домах Казани.

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