В Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроили 206 дворов

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Вахитовском и Приволжском районах Казани за три последних года благоустроили 206 дворов. Об этом на еженедельном совещании в мэрии столицы Татарстана рассказал глава администрации районов Альберт Салихов.

Отмечается, что благоустройство стало возможным благодаря программе «Наш двор», действующей в республике Татарстан. Запланированные на текущий год работы, по словам Салихова, выполнены на 71,5%.

Глава администрации районов добавил, что 43 двора уже приведено в надлежащий вид, благоустройство на сегодняшний день продолжается по 16 адресам.

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