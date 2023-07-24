ФОТО: Институт развития городов Татарстана

Татарстан получит более 164 миллионов рублей на создание парков и скверов, об этом сообщили в пресс-службе республиканского института развития городов.

Города Бавлы и Кукмор стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. О результатах конкурса стало известно на форуме во Владивостоке.

Так, в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» победил Бавлы. Согласно представленному проекту, там благоустроят территорию у школы №6, ряд улиц, а также площадь у автовокзала.

Кукмор стал победителем среди «Малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек». В городе запланирована комплексная реконструкция – от улиц до больницы.

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