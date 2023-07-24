Фото: Мария ЛЕНЦ

Со 2 августа будет возобновлен авиарейс из Омска в Казань. Информация об изменениях в расписании размещена на официальном сайте компании «Red Wings».

Стоит отметить, компанией запланирован только один рейс в неделю – каждую среду. Ориентировочное время полета составит 2 часа 40 минут.

Стоимость билета на самолет в одну сторону будет начинаться от 5850 рублей. Планируется, что полеты будут осуществляться, согласно сезонному расписанию, до конца октября.

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