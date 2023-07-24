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НовостиОбщество24 июля 2023 15:12

4 августа в Казани состоится праздник «Я выбираю небо»

В столицу Татарстана приедет группа «Любэ»
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минпромторг Татарстана

ФОТО: Минпромторг Татарстана

4 августа в Казани состоится праздник «Я выбираю небо». О предстоящем мероприятии рассказали в министерстве промышленности и торговли Татарстана.

Праздник пройдет у центра семьи «Казан» с 18:00 до 22:00. В программе «Аллея профориентации», выступление известной российской группы «Любэ» и татарстанских артистов.

Мероприятие проводится с целью популяризации авиационной отрасли и вовлечения в нее местной молодежи, подчеркивают в минпроторге.

Стоит отметить, что традиционного авиашоу на празднике в этом году не будет по объективным причинам.

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