ФОТО: kzn.ru

В среду, 26 июля, в казанском парке «Черное озеро» прочитают лекцию о русском жестовом языке. О мероприятии сообщают в пресс-службе администрации города.

Переводчик Екатерина Ибатуллина расскажет об основах языка глухонемых, а также познакомит с их культурой. Старт лекции «Русский жестовый язык: теория + практикум» запланирован на 18:30. Для участия необходима предварительная регистрация.

После лекции гостей мероприятия ждет экскурсия по инклюзивной баннерной выставке «Рядом» в Казанском Кремле.

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