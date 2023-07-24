Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рустам Минниханов поручил бороться с неформальным рынком труда в Татарстане. В понедельник, 24 июля, глава республики озвучил ряд задач руководителям министерств и муниципалитетов.

Так, заслушав полугодовой отчет об исполнении бюджета Татарстана, Минниханов обязал вести регулярный мониторинг налога на прибыль. Он отметил, что немалая часть республиканских предприятий работает в убыток, а потому за первую половину 2023 года доход в бюджет значительно снизился.

Кроме того, глава Татарстана дал поручение выяснить причину снижения поступлений налога на доход физических лиц в 9 районах республики, усилить работу по оформлению трудовых отношений, как того требует действующее законодательство, а также обратить внимание на «теневой» рынок труда.

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