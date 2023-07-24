С 30 июля в Казань из Екатеринбурга запустят дополнительные рейсы

Время в пути составит 1,5 часа. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 июля в Казань из Екатеринбурга запустят два дополнительных рейса. Самолеты дополнительно будут летать по четвергам и воскресеньям.

Время в пути составит 1,5 часа. В четверг из Екатеринбурга судно отправляется в 16.30, а из Казани - в 17.05. В воскресенье самолеты будут вылетать в столицу Татарстана в 14.15, обратно - в 14.40, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее у самолета выявили неисправность двигателя после взлета из аэропорта Казани.

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