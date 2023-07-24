Два челнинца хотели доставить в колонию смартфоны на квадрокоптере

Телефоны пытались передать на территорию менделеевской ИК-10. Фото: пресс-служба УФСИН России по Татарстану

В Татарстане задержаны два жителя Набережных Челнов, которые собирались с помощью квадрокоптера доставить в колонию смартфоны. Телефоны пытались передать на территорию менделеевской ИК-10. Сейчас материалы по факту правонарушения переданы в суд, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану.

Всего за полгода 2023 года сотрудники регионального УФСИН изъяли 76 сотовых телефонов и порядка 60 граммов наркотиков при попытке их доставки в исправительные учреждения.

Ранее в Татарстане пенсионерка едва не отрезала цепной пилой голову внучке.

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