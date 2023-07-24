В Чебоксарах птица залетела в двигатель самолета «Победы»

Судно должно было лететь из Чебоксар в Москву. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В воскресенье, 23 июля, при предполетном осмотрела самолета авиакомпании «Победы» в левом двигателе обнаружили следы попадания птицы. Судно должно было лететь из Чебоксар в Москву, однако рейс задержали на четыре часа.

На рейс был зарегистрирован 181 пассажир, в том числе 18 несовершеннолетних. Сейчас чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки вылета самолета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Чувашии в ДТП погиб шестилетний ребенок и еще четыре человека пострадали.

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