В Татарстане увеличилось число мировых судей

Изменения были внесены в целях совершенствования деятельности министерства юстиции Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане увеличилось число сотрудников регионального Минюста. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов. Он уже вступил в силу.

Изменения были внесены в целях совершенствования деятельности министерства юстиции Татарстана. В аппарате ведомства количество сотрудников выросло с 762 до 797. При этом мировое число мировых судей увеличилось с 686 до 721.

Напомним, ранее раис Татарстана увеличил количество сотрудников Минпромторга республики.

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