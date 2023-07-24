В Казани не хватает денег на капремонт домов со средств спецсчета

Решить эту проблему можно двумя способами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани не хватает денег на капитальный ремонт многоквартирных домов, жильцы которых копят на него с помощью специального счета. Об этом на деловом понедельнике заявил председатель городского комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

Взносы на этот спецсчет не поступают, а бюджетное софинансирование таких домов не предусмотрено. К примеру, в доме №89 по улице Спартаковской жильцы накопили всего 2,5 миллиона рублей на ремонт, хотя здесь нужно заменить два лифта. Только одно лифтовое оборудование стоит 3,5 миллиона рублей, подчеркнул председатель.

Решить эту проблему можно двумя способами. Если собственники дополнительно соберут остаток средств на капремонт в этом году или дома переходят в фонд регионального оператора капремонта с дальнейшим включением их в программу.

Ранее стало известно, что капремонт жилых домов в Татарстане выполнен на 77%.

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