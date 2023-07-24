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НовостиОбщество24 июля 2023 9:45

В Казани из-за строительства метро более 100 домов отключат от газа

Без этого вида топлива также останутся коммунально-бытовые объекты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Газ отключат с 31 июля.

Газ отключат с 31 июля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе Казани планируют отключить от газа более сотни домов и зданий. Это произойдет из-за работ по строительству новой втеки метро.

С 31 июля по 5 августа будет произведено временное отключение газа по следующим адресам:

- улица Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35;

- улица Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23/18, 27, 29;

- улица Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 31;

- улица Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20;

- улица Закиева, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

- проспект Победы, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 190, 192, 76, 80, 84, 88, 98, 102, 106;

- Мамадышский тракт, 8, 10, 34;

- улица Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

- улица Дуслык, 4, 6;

- переулок Дуслык, 6;

- улица Туганлык, 1, 3, 10, 12, 5а;

- улица Глушко, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22б, 22в, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 47/21;

- улица Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

- улица Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

- улица Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

- улица Минская, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 73;

- улица Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- улица Фучика, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145.

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