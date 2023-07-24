В 2024 году завершат сборку пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска

Для сборки одного блока потребуется сварить 150 метров стыковых швов. Фото: Николай ХИЖНЯК

В 2024 году завершат сборку пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Первые три блока пролета моста уже подняли на стапельную площадку. Там же будет вестись дальнейшее их укрупнение. После части соберут в единую конструкцию при помощи сварки.

В частности, для сборки одного блока потребуется сварить 150 метров стыковых швов, а для всего строения - более 20 километров.

Отметим, мост протяженностью 1,3 километра строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он будет стоять на 22 опорах.

Напомним, мост через Нижний Кабан в Казани демонтируют и построят заново за 1,2 миллиарда рублей.

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