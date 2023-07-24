Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 9:37

В 2024 году завершат сборку пролета моста через Каму на обходе Нижнекамска

Первые три блока пролета объекта уже подняли на стапельную площадку
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для сборки одного блока потребуется сварить 150 метров стыковых швов.

Для сборки одного блока потребуется сварить 150 метров стыковых швов.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В 2024 году завершат сборку пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Первые три блока пролета моста уже подняли на стапельную площадку. Там же будет вестись дальнейшее их укрупнение. После части соберут в единую конструкцию при помощи сварки.

В частности, для сборки одного блока потребуется сварить 150 метров стыковых швов, а для всего строения - более 20 километров.

Отметим, мост протяженностью 1,3 километра строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он будет стоять на 22 опорах.

Напомним, мост через Нижний Кабан в Казани демонтируют и построят заново за 1,2 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram