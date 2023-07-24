В двух районах Казани программу «Наш двор» выполнили на 58%

В 2023 году в программу «Наш двор» вошли 49 территорий. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани программу «Наш двор» выполнили на 58%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава их администрации Фанис Нурмухаметов. По его словам, жители этих районов уже получили в свое распоряжение 15 отремонтированных дворов. В данное время специалисты трудятся на 29 объектах. В скором времени они приступят к благоустройству еще пяти дворов.

Как отметил Фанис Нурмухаметов, в 2023 году в программу вошли 49 территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Это 129 домов и более 30 тысяч жителей. На эти цели выделили 703 миллиона рублей.

Напомним, в 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор».

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