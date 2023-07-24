С начала 2023 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 252 млрд рублей

По словам Минниханова, с каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

С начала 2023 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 252 миллиарда рублей. Об этом на совещании сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам , из общей суммы 210 миллиардов рублей являются собственными доходами региона. Годовой план по их сбору выполнен уже на 58%.

Минниханов также отметил, что с каждым годом процесс исполнение бюджета становится все напряженнее. Это связано и с федеральным законодательством. Речь идет об отмене льгот по НДПИ, изменении расчета возвратного акциза, а также увеличении расходных полномочий. Эти факторы оценивают в 30 миллиардов рублей.

Напомним, в Татарстане в первом квартале 2023 года добыча нефти выросла на 3,7%.

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