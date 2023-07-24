В Менделеевске на ремонт шести улиц направят более 20 миллионов рублей

Специалисты приступили к работам на переулке между улицами Малая Нариманова и Максима Горького. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Менделеевске на ремонт шести улиц направят 20,5 миллиона рублей. В данное время эти работы завершены на улицах Пастернака и Полевой, сообщает пресс-служба района.

Так, отремонтировали 1,1 тысячи метров дороги на улице Пастернака и 237 метров на улице Полевой. Теперь специалисты приступили к работам на переулке между улицами Малая Нариманова и Максима Горького.

Кроме того, обновят дорогу возле церкви, на улице Садовая и переулке между улицами Малая лесная и Большая Нариманова. При этом для приведения в нормативное состояние участки покрывают щебеночно-песчаной смесью.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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