В Чувашии в ДТП погиб шестилетний ребенок и еще четыре человека пострадали

авария произошла поздно вечером 23 июля. Фото: МВД Чувашии

В воскресенье, 23 июля, около 21.00 в Канашском районе рядом с селом Шихазаны на дороге а-151 «Цивильск - Ульяновск» произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Киа Рио», сообщает прокуратура Чувашии.

«На место происшествия выехал Канашский межрайонный прокурор Сергей Фирсов, а также сотрудники правоохранительных органов и спецслужб», - отметили в надзорном ведомстве.

По данным МВД Чувашии, в этой аварии шестилетний ребенок, который ехал в «Киа Рио». Водитель этой иномарки и еще ехавший в ней ребенок получили различные травмы и были госпитализированы. Также в этой аварии пострадала водитель Volkswagen Polo и находившийся в вместе с ней в машине пятилетний ребенок. Всех их тоже увезли в больницу. В обстоятельствах произошедшей аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.

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