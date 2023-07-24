Все коллекторы имеют износ более 90%. Фото: Иван Макеев

В Казани проводят работы по устранению аварий на сетях водоотведения. Там за месяц произошло восемь аварий. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. По его словам, аварии были зафиксированы на улицах Аделя Кутуя, Дубравная, Сыртлановой и Халтурина. При этом все коллекторы там имеют износ более 90%.

Как отметил Егоров, учитывая состояние сетей водоотведения, прорывы неизбежны. Он выразил благодарность специалистам за оперативную работу по устранению проблем.

Напомним, в Татарстане водитель уснул по пути из аэропорта и совершил смертельное ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram