В Казани прошли масштабные учения волонтеров-поисковиков с МЧС

С 20 по 23 июля в Казани проходили масштабные учения волонтеров-поисковиков Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Добровольцы из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России под руководством опытных инструкторов проходили специальную подготовку. Они учились во время поиска правильно взаимодействовать со спасателями и полицией, а также оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Волонтеры – это одна из составляющих, которая оказывает колоссальную помощь при поиске пострадавших в природной среде. Ведь, как правило, поиски проходят на больших территориях, в малоизвестной местности, мало информации, в какую сторону мог уйти человек, и чем больше добровольцев – тем лучше. Ведь сил полиции, МЧС в некоторых случаях может не хватить. Поэтому волонтеры оказывают очень большую помощь в этом вопросе. Они должны быть обучены оказанию первой помощи и обязательно пройти тактико-специальную подготовку, включая картографию и работу со специальными радиоустройствами», – отметил начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России, заслуженный спасатель РФ Игорь Кацюруба.

«Наше отделение создано сравнительно недавно, всего один год назад. С каждым днем наш отряд пополняется новыми добровольцами из различных городов Татарстана, увеличиваются масштабы территорий поиска, в которых мы принимаем участие. На данный момент в отряде более 50 добровольцев. Мы ощущаем особую необходимость в изучении новых методик. Именно этому мы учились на слете волонтеров. Мы учимся, чтобы минимизировать ошибки при поиске пропавших людей и строить работу более профессионально, оперативно и слаженно», – рассказала руководитель отделения Национального Центра в Татарстане Альбина Сагирова.

Отметим, что в этом году республика стала четвертым регионом, где проводятся подобные учения. Финальный слет волонтеров пройдет в Краснодарском крае с 15 по 21 августа.