Глава Татарстана посетил новый футбольный манеж в Нурлате

Объект предназначен для тренировок по мини-футболу.

Во время своей рабочей поездки по Татарстану глава республики Рустам Минниханов посетил новый футбольный манеж в Нурлате. Он был построен в рамках национальных проекта «Спорт-норма жизни», сообщает пресс-службе главы республики.

Объект предназначен для тренировок по мини-футболу. На нем занимаются 287 спортсменов под руководством трех тренеров.

Кроме того, Минниханов побывал в дворце спорта «Тулпар». В нем расположены спортивный зал для игр в волейбол, баскетбол, борцовский и тренажерный зал, а также два бассейна.

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