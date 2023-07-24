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НовостиОбщество24 июля 2023 6:08

В Казани OZON примет на работу осужденных

Они будут работать на складе компании
Адам САГАЛ
Возьмут на работу тех, кто осужден в первый раз

Возьмут на работу тех, кто осужден в первый раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца года маркетплейс Ozon намерен трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Они будут трудиться на складах компании в Казани, Московской области и Ростове-на-Дону. Доля осужденных не будет превышать 10% от общей численности сотрудников логистического объекта.

По информации ТАСС, такие сотрудники будут заниматься сбором заказов и обработкой возвращаемых покупок на складах. Возьмут на работу тех, кто осужден в первый раз и находится в исправительных центрах и колониях-поселения. Они имеют право выезжать за территорию исправительных учреждений.

Как уточняют в компании, инициатива направлена на то, чтобы помочь осужденным с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем.

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