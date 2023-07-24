Татарстан вошел в топ-30 регионов по численности среднего класса

К среднему классу в республике относятся 9,2% семей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По численности среднего класса Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России. Список составлен аналитиками РИА Новости.

К среднему классу в республике относятся 9,2% семей. Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель достигает 39,2%. Далее идут Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва и Сахалинская область.

Тот факт, что среди лидеров много северных регионов, составители объяснили тем, что там при невысокой цене недвижимости весьма высокие зарплаты.

В конце списка оказались Ингушетия (1,4%), Чечня и Калмыкия.

Ранее мы сообщали, что Татарстан вошел во вторую десятку рейтинга регионов России по развитию ипотеки.

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