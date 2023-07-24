Глава Татарстана посетил цех по производству сгущенки

За три месяца завод произвел 123 тонны продукции

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Алькеевском районе цех по производству сгущенки ООО «Хузангаевское». Предприятие было открыто весной текущего года. За это время здесь произвели 123 тонны сгущенного молока.

Позже глава Татарстана провел встречу с руководителями хозяйств, механизаторами, инвесторами и главами поселений Алькеевского района. Рустаму Минниханову доложили, что средняя урожайность в этом году составила 30 центнеров с гектара. Отдельно остановились на теме поддержки семей участников СВО.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов с воздуха оценил ход уборки урожая зерна в Татарстане.

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