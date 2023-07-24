«КАМАЗ» уверенно обыграл «Кубань» на домашнем стадионе

Следующий матч «КАМАЗ» проведет 31 июля во Владикавказе. Фото: пресс-служба ФК "КАМАЗ"

В рамках второго тура Первой лиги ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов встречался на домашнем стадионе с краснодарскую «Кубань». Матч закончился победой автозаводцев со счетом 2:0.

В первом тайме, незадолго до перерыва, нападающий «КАМАЗа» Александр Гаглоев точно пробил в ближний угол - 1:0. Во втором игровом отрезке после навеса со штрафного точным ударом головой Роман Мануйлов увеличивает счет – 2:0. Краснодарцы до финального свистка упорно и весьма опасно атаковали, но безрезультатно.

Следующий матч «КАМАЗ» проведет 31 июля во Владикавказе против «Алании».

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