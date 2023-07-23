Минниханов с воздуха оценил ход уборки урожая зерна в Татарстане

По словам главы Татарстана, сезон оказался жарким и очень важно своевременно провести все работы по уборке зерновых. Фото: t.me/rustamminnikhanov

В это воскресенье, 23 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в республики. Он осмотрел поля с воздуха во время облета.

«Сезон оказался жарким и очень важно своевременно провести все работы по уборке зерновых. Несмотря на засушливое лето, будем делать все, чтобы это не повлияло на продовольственную безопасность», - написал в своем официальном телеграм-канале Рустам Минниханов.

За день ему удалось побывать с рабочей поездкой в Алексеевском, Нурлатском и Алькеевском районах.

В частности, в Алексеевском районе Рустам Минниханов посетил зерновой терминал в селе Саконы. Его построили в этом году. Зерно туда привозят со всего Закамья.

После этого глава Татарстана в селе Куркуль встретился с механизаторами, руководителями местных хозяйств и главами поселений.

«Год сложный, но тем не менее мы будем реализовывать все, что запланировали», - сказал Минниханов в ходе беседы.

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