Житель Набережных Челнов снял у приятеля квартиру и сделал из нее казино

В скором времени мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела об незаконной организации и проведении азартных игр. В скором времени на скамье подсудимых окажется 69-летний местный житель, сообщает МВД Татарстана.

По версии следствия, обвиняемый 21 марта в Набережных Челнах снял у своего приятеля квартиру на Цветном бульваре. При этом хозяин жилплощади и предположить не мог, что там в итоге будет творится.

Как следует из материалов уголовного дела, съемщик быстро перевез в квартиру необходимое оборудование, в том числе и четыре моноблока и ноутбук. Купил базу данных возможных игроков и организовал на арендуемых у приятеля квадратных метрах подпольное казино. Вот только не прошло 10 дней, как фортуна отвернулась от мужчины. В квартиру нагрянули полицейские и прикрыли незаконный бизнес.

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