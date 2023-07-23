В Чувашии тестируют новый гибрид картофеля

Чувашия по производству количества картофеля на 100 гектаров находится на первом место в ПФО. Фото: agro.cap.ru

Во время проведения в Чувашии «Дня картофельного поля», участие в котором принимают не только сельхозпроизводители из России, но и Беларуси и Казахстана, сообщили о новом гибриде картофеля. Его тестируют в одной из чувашских агрофирм. Она, к слову, участвует в комплексно научно-техническом проекте «Развитие семеноводства картофеля и создание конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных сортов картофеля в условиях Приволжского федерального округа (ПФО)».

Таким, образом на полях Чувашии испытывают новый гибрид этой культуры, созданной совместно с институтом ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха». Так что в скором времени список отечественных сортов Гулливер, Метеор, Самба, Краса Мещеры и Пламя пополнится. Правда гибрид настолько новый, что для него даже еще не придумали название. Пока есть только задумки.

Для справки, Чувашия по производству количества картофеля на 100 гектаров находится на первом место в ПФО и на седьмом месте по России.

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