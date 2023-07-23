Житель Татарстана зарезал приятеля и тут же пошел спать

Мужчина ударил приятеля ножом прямо в сердце. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 16 июля 63-летний житель Бугульмы у себя в квартире на улице Дзержинского выпивал с 50-летним приятелем. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула пьяная ссора. Хозяин схватил нож и ударил им в сердце гостя. Сразу же после этого он пошел спать.

Только проснувшись утром мужчина понял, что приятель мертв. Он вызвал на место преступления полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает следственный комитете Татарстана.

«В настоящее время мужчина заключен под стражу. Следствие продолжается», - также отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего преступления.

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