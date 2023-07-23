В Казань 24 июля прибудет «Поезд Победы»

В этом году в музее представили экспозицию про трибунал в Нюрнберге. Фото: vk.com/poezdpobedy

Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Казань 24 июля и будет доступен для посещения до 26 июля. Он состоит из 10 вагонов, в которых размещены экспозиции рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны. Чтобы ознакомится с ними, нужно будет пройти регистрацию.

Посетителей в музее будет сопровождать аудиогид Лидия. Это собирательный образ поколения того времени - юная советская девушка. Вместе с ней можно будет пройти путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. В этом году один из вагонов посвящен военным трибуналам.

Экспозиции будут доступны для посещения с 9.00 до 19.00. После Казани «Поезд Победы» отправится в Набережные Челны.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram