1 балл - 1 000 рублей: Жители Казани смогут заработать денег в телевизионном караоке со звездами

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жителей Казани приглашают на кастинг нового шоу телеканала ТВ-3 «Вы поете великолепно». Чтобы принять в нем участие нужно для начала заполнить анкету. https://tv3.ru/post/casting-vy-poete-velikolepno

В каждом выпуске шоу будут соревноваться две звезды. Им помогут 12 обычных людей, которых организаторы отберут на кастинге.

В первых трех раундах звезды выбирают себе в команды по одному участнику, рассчитывая, что каждый из них получит после исполнения песни в караоке наивысшую оценку. В финале споют и сами звезды. Их исполнению также будет выставлена соответствующая оценка. Победившая команда забирает денежный приз из расчёта 1 балл = 1 000 рублей.