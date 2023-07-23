В Казани проходят масштабные учения волонтеров с МЧС

Волонтеры на практике показывают свои умения и навыки по поиску пропавшего человека.

В эти дни в Казани проходят масштабные учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям с МЧС. В столицу Татарстана для получения новых навыков прибыли добровольцы из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В рамках учебной программы они оттачивают знания и навыки по поиску пропавших людей совместно с МЧС и полицией. В это воскресенье, 23 июля, после теоретических занятий участники учений приступили к практике. Они занимаются условным поиском пропавшего человека. Добровольцам нужно показать тактическую и топографическую подготовку, а также умения по оказанию первой медицинской помощи.

«Одной из важнейших задач учений волонтеров-поисковиков является налаживание взаимодействия с государственными органами, участвующими в поисках пропавших людей, поэтому данные учения совместно с ГУ МЧС по Республике Татарстан позволят не только повысить уровень квалификации в осуществлении поисково-спасательных работ, но и сработаться на практике, выделить основные точки соприкосновения и повысить эффективность», - отметил руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа.

В этом году Татарстан стал четвертым по счету регионом, где проводятся масштабные учения волонтеров-поисковиков. Общероссийским финалом станет итоговый слет в Краснодарском крае, который пройдет с 15 по 21 августа.

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