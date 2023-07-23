В Татарстане июль 2023 года оказался аномально холодным

В последние дни месяца не стоит ждать 30-градусной жары. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Июль в Татарстане в этом году оказался аномальным в плане температуры воздуха. За первые 20 дней ее средняя величина составила +18,7 градуса, когда как по климатической норме должно было быть +20,5 градуса.

«Ближайшие 10 дней, согласно среднесрочному прогнозу, температура воздуха также ожидается на 1-1,5 градуса ниже климатической нормы, которая составляет около +21 градуса. Это можно считать сильным отклонением», - рассказал «Татар-информу» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Осадков в Татарстане за июль также было мало. Под конец месяца выпало лишь около 30 миллиметров, когда как норма составляет 63 миллиметра.

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