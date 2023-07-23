В Татарстане увеличилась доля внебрачных детей

Их доля увеличилась, в том числе и в Казани. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За прошлый год на территории Татарстана выросла доля внебрачных детей – 15,8%, когда как в 2021-ом этот показатель был равен 15,6%, гласят данные Росстата.

Доля рожденных вне брака увеличилась в Казани, а также в Агрызском, Алькеевском, Атнинском, Бугульминском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском районе, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском и Ютазинском районах.

При всем этом, по информации Росстата, в Татарстане за тот же 2022 год общее количество детей, рожденных вне брака, уменьшилось – 5 780 против 6 425 в 2021-ом.

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