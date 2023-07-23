В Набережных Челнах мальчик из винтовки расстрелял камеру домофона

Винтовка, предположительно, была даже не пневматическая, а для страйкбола. Фото: скриншот с видео

Летом детей стараются отправить детей к бабушкам и дедушкам – присмотр и забота пока все на работе. Этого, видимо, не удалось сделать родителям мальчик из Набережных Челнов. Тот решил сам организовать себе досуг. Взял винтовку и пошел на улицу.

Камера домофона одного из домов засняла школьника, которому на вид лет 10. У ребенка была перебинтована рука и ему было не очень удобно обращаться с винтовкой. Тем не менее, он смог ее зарядить о землю возле подъезда. Цель выбрал быстро. Ею стала та самая видеокамера домофона. Недолго думая, мальчик подошел к ней вплотную и расстрелял. Объектив не выдержал. Сквозь трещины камера засняла уход мальчика. Интересно, что в этот момент около подъезда на скамейке сидели две женщины. Судя по записи, они не обратили особого внимания на выходку школьника.

Зато ее стали обсуждать пользователи соцсетей, куда был выложено это видео. Одни возмущаются тем, откуда у малолетнего ребенка оружие. Другие склонны считать, что винтовка была детская для страйкбола. Видимо, очень качественная, потому как выпущенный из нее пластиковый шарик смог повредить камеру домофона.

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