Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 8:26

В Татарстане нашли более 1,5 тысячи гектаров новой земли под застройку

Речь идет о 1 183 участках
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На 55 новых участках уже идет строительство.

На 55 новых участках уже идет строительство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,5 тысячи гектаров новой земли под жилое строительство выявили в Татарстане. Это 1 183 участка, сообщает Росреестр республики

«На 55 из них уже идет строительство – 48 частных домом и семь многоквартирных», - отметили в управлении.

В июле 2023 года на территории Татарстана также нашли 882 земельных участка площадью более тысячи гектаров, которые можно предоставить многодетным семьям, и восемь участков для жилого строительство площадью 51,7 гектара – в Апастовском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречинском и Тюлячинском районах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram