В Татарстане нашли более 1,5 тысячи гектаров новой земли под застройку

На 55 новых участках уже идет строительство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1,5 тысячи гектаров новой земли под жилое строительство выявили в Татарстане. Это 1 183 участка, сообщает Росреестр республики

«На 55 из них уже идет строительство – 48 частных домом и семь многоквартирных», - отметили в управлении.

В июле 2023 года на территории Татарстана также нашли 882 земельных участка площадью более тысячи гектаров, которые можно предоставить многодетным семьям, и восемь участков для жилого строительство площадью 51,7 гектара – в Апастовском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречинском и Тюлячинском районах.

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