«Другие скорости, меньше пространства»: казанский «Рубин» дебютировал в РПЛ ничьей с «Локомотивом»

У казанцев наиболее в этой игре отличился нападающий Мирлинд Даку. Фото: rubin-kazan.ru

В субботу, 22 июля, в выездном матче против московского «Локомотива» казанский «Рубин» дебютировал в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), из которой год назад вылетел.

Уже на третьей минуте игры новичок РПЛ повел вперед. С подачи Ильи Рожкова Мирлинд Даку головой заколачивает мяч в ворота «Локомотива» - 1:0. Москвичи, естественно, не стали терпеть и отыграли гол во второй половине тайма. Его авторами стали Наир Тикнизян и рикошет. Первый отрезок игры и счет – 1:1.

Во втором тайме у казанцев вновь отличился Даку. Он сделал передачу Джоэлю Фамейе и тот довел все до логического конца. «Рубин», к счастью своих болельщиков, вновь вырвался вперед. Но дебютантам РПЛ так и не удалось отпраздновать победу. В конце матча «Локомотив» ушел от поражения. Бывший игрок «Рубина» Илья Самошников сделал голевую передачу, которую в гол реализовал его нынешний коллега Вильсон Изидор. Счет на табло – 2:2 – ничья.

«Мы прекрасно понимали, что нам нужно качественное усиление. Игрокам, которые могут неплохо сыграть в Первой лиге, бывает тяжело в Премьер-Лиге, потому что это другие скорости, меньше пространства, нужно быстрее принимать решения, количество единоборств возрастает. Мы не хотим просто приобретать кого-то. Все три наших новичка, я считаю, показали себя с очень хорошей стороны. И центральный защитник Вуячич, и опорный полузащитник Иву, и нападающий Даку. За исключением Вуячича, остальные приехали позже, и, естественно, той готовности еще нет. Но все-таки мы видим, что у них есть определенные качества», - после матча оценил своих подопечных главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Отметим, следующий матч в РПЛ у казанцев пройдет на домашнем стадионе. 30 июля в 15.00 «Рубин» встретится с «Оренбургом».

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