Минниханов о том, чтобы молодежь не уезжала из Татарстана: «Нужно создавать условия»

Глава Татарстана пообщался со студентами. Фото: rais.tatarstan.ru

В деловом центре им.Попова в Иннополисе прошла церемония закрытия летнего кампуса Президентской Академии. В ней принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, как региону удается удержать ценные трудовые кадры от переезда.

«Задача - чтобы молодежь не только не уезжала, а наоборот – надо ее привлекать сюда. То есть сначала создать условия, чтобы молодежь меньше уезжала. Конечно, уезжать будут, и это нормально. Но главное - чтобы потом они вернулись. А вот чтобы вернулись – надо создать им условия. Дать нормальную работу, возможность продвигаться. И главное – молодежь нуждается в том, чтобы условия проживания, среда обитания соответствовали самым современным требованиям. Такие задачи мы перед собой ставим. Важно в этом направлении идти. Кадры сегодня - это самое главное», - сказал Рустам Минниханов.

Напомним, летний кампус Президентской Академии проходит на территории Татарстана. В нем принимаю участие студенты. В этом году тема встречи - «Смыслы и компетенции будущего».

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